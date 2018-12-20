2018-12-20T10:28:45+03:00
Общество

Жителей Ростова-на-Дону приглашают в зоопарк на день рождение слонихи Ситары

В субботу, 22 декабря, ей исполнится восемь лет
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В эту субботу в слоновнике будет большой праздник. Фото: зоопарк Ростова-на-ДонуВ эту субботу в слоновнике будет большой праздник. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону
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В зоопарке Ростова-на-Дону готовятся отмечать день рождение слонихи Ситары, на которое приглашают всех жителей и гостей города. В субботу, 22 декабря, любимице публики исполнится восемь лет. Организаторы торжества (начало в 13:00) обещают викторины, конкурсы и призы для гостей, а для главной виновницы праздника - угощение.

Напомним, Ситара - первый слоненок, рожденный в зоопарке. Сейчас здесь проживает семья из четырех азиатских слонов: мама Синта и папа Юма (прибыли из Берлина 11 лет назад), а также сестры — старшая Ситара и младшая Эколь. Специально для них построен большой слоновник с бассейном.

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