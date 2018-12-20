2018-12-20T11:00:09+03:00
Общество

По Ростову-на-Дону курсируют автобусы с оторванными сидениями

Горожане не видят разницы между прежним безобразием и нынешней ситуацией
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Пассажир ростовского микроавтобуса маршрута № 42 пожаловался на оторванные сидения в салоне. Он выложил в сеть фотографию, на которой видно, что два кресла просто раскурочены и лежат на полу транспорта.

- "Мы поменяем все старые маршрутки на новые автобусы", говорили они... - иронично комментирует автор снимка.

- На точно такой же 85-ой вчера ехала. Думала, это ее сфоткали, - написала ниже другая пользовательница.

Однако, большинство комментаторов винят в данной ситуации не чиновников с их транспортной реформой и не предприятие, а самих пассажиров, которые по-хулигански относятся к автобусам. Многие отвечают автору поста, что если выпустить на линии новые автобусы, то с таким народом они тоже скоро превратятся в хлам.

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