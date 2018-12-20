2018-12-20T11:09:38+03:00
Общество

В Таганроге перекрасили «Дворец Алфераки»

Горожане возмущены, а чиновники отмалчиваются
Ольга ГОПАЛО
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Горожане возмущены, а чиновники отмалчиваются. Фото: all-tagan.orgГорожане возмущены, а чиновники отмалчиваются. Фото: all-tagan.org
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В городе Таганроге Ростовской области обсуждают перемены, которые произошли со зданием, построенным еще в середине 19 века. Как уверяют жители, дом местного богача Алфераки, а ныне - стены краеведческого музея, кардинально сменили цвет с персикового на зеленый. Народ привыкший к другому облику здания немного опешил, а в социальных сетях уже стали появляться комментарии в духе: «испохабили» и «еще один музей испортили».

За комментариями сайт «КП-Ростов» обратился в местную администацию, но там пообещали ответить на вопросы только после официального запроса. Мы отправили. Но по закону на ответ у чиновников есть от двух недель до месяца, так что о причинах новшества, скорее всего, станет известно не так скоро, как хотелось бы. Хранят молчание о причинах перемены цвета и в городском Управлении культуры, и в самом музее.

Напомним, на официальном сайте сообщается, что здание было передано музею в 1927 году. В конце прошлого века там были проведены реставрационные работы, которые помогли восстановить первозданный облик дворца. Тогда же была открыта и экспозиция.

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