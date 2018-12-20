2018-12-20T11:16:54+03:00
Происшествия

В Ростовской области поезд насмерть сбил 23-летнего парня

Следком начал выяснять обстоятельства трагедии в городе Зверево
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В среду, 19 декабря, в Ростовской области погиб 23-летний парень. На перегоне «Замчалово-Зверево» Северо-Кавказской железной дороги молодого человека сбил пассажирский поезд.

- По словам машиниста, он подал сигналы и незамедлительно применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.

Следователи уже завершили осмотр места происшествия, опросили локомотивную бригаду и очевидцев произошедшего. Сейчас проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в минувшие выходные на железной дороге сбили двух человек. Один скончался от смертельных травм (39-летний житель хутора Лесной), другого доставили в больницу.

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