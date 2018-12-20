В Ростовской области на российско-украинской границе задержали контрабандную косметику

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-20T11:36:36+03:00

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В Ростовской области удалось задержать партию котрабандной косметики. Дело было в районе российского города Донецка, неподалеку от российско-украинской границы.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ России, сотрудники ведомства вместе с народными дружинниками приметили россиянку. В руках у нее были несколько коробок с косметикой, которые она пыталась незаконно пронести через границу в обход официального пункта пропуска.

По предварительным данным, сумма товара составила около ста тысяч рублей. В отношении дамочки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации» , а товар был изъят. Теперь участь предприимчивой россиянки будет решать суд.

В ведомстве добавили, что только в этом году с участием народных дружинников удалось задержать свыше 200 нарушителей пограничного режима, а стоимость изъятой контрабанды составила порядка двух миллионов рублей.