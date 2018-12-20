СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-20T11:50:03+03:00

Выясняем, какой будет размер страховой пенсии с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону после индексации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выясняем, какой будет размер страховой пенсии с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону после индексации

Изменить размер текста: A A

Индексация страховых пенсий с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: размер будет увеличен. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. В частности, в силу вступает Федеральный закон № 350, в котором обозначено - до 2024 года с первого дня каждого нового года вырастает размер ежегодной индексации.

Так, уже будущем году для неработающих пенсионеров размер страховой пенсии вырастет на 7,05 процента. Это вдвое больше прогнозируемого уровня фактической инфляции на конец 2018-го. Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 87,24 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет установлен в сумме 5 334, 19 рубля.

Как пояснили в донском правительстве, средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в Ростовской области составит 14 122 рубля. Однако при этом обращают внимание жителей, что размер прибавки к пенсии зависит от ее размера и индивидуален для каждого пенсионера.

Известно, что новые выплаты коснутся только тех пенсионеров, которые уже не работают. Остальные же будут получать страховую пенсию с учетом всех индексаций, проведенных за время их работы в статусе пенсионеров, после увольнения. Выплата будет начисляться первым числом следующим за месяцем после прекращения работы.

КОНКРЕТНО

Более подробно в тексте Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения выплаты пенсий» (далее – Закон № 350-ФЗ).