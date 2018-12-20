2018-12-20T12:14:12+03:00
Общество

В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают отвалившиеся кресла на маршруте № 42

Под фото уже более 300 лайков
Ольга ГОПАЛО
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Под фото уже почти 400 лайков. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Под фото уже почти 400 лайков. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из пользователей. На нем видно, что в салоне автобуса развалились кресла. При этом одна из запчастей лежит прямо на полу.

- 42 маршрутка, - добавил автор снимка. - Мы поменяем все старые маршрутки на новые автобусы, говорили они...

Народ живо откликнулся на увиденное.

- Судя по этой фотке, и не стоит менять, люди и на новых оторвут, - написал один из Интернет-пользователей. - А вообще уже очень много новых автобусов.

- Ну да, чтоб и новые автобусы так же в хлам убили, - согласен с ним другой.

- На точно такой № 85 ехала вчера, 18 декабря, - привела свой пример горожанка. - Думала, это ее сфотографировали.

Кроме того, ростовчане шутят на тему: «Откидные сиденья-трансформеры,что вам не нравится?» или «Сами оторвали, сфоткали, а теперь жалуются».

Но были сомнения, что это фото было сделано в последние дни.

Пост с фото собрал более 300 лайков. А между тем в городском Департаменте транспорта советуют жаловаться не в социальных сетях, а им напрямую - тогда перевозчика могут наказать рублем и даже расторгнуть с ним договор. Но для этого надо назвать номер маршрута, время поездки и госномер транспортного средства.

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