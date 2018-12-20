В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают отвалившиеся кресла на маршруте № 42
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из пользователей. На нем видно, что в салоне автобуса развалились кресла. При этом одна из запчастей лежит прямо на полу.
- 42 маршрутка, - добавил автор снимка. - Мы поменяем все старые маршрутки на новые автобусы, говорили они...
Народ живо откликнулся на увиденное.
- Судя по этой фотке, и не стоит менять, люди и на новых оторвут, - написал один из Интернет-пользователей. - А вообще уже очень много новых автобусов.
- Ну да, чтоб и новые автобусы так же в хлам убили, - согласен с ним другой.
- На точно такой № 85 ехала вчера, 18 декабря, - привела свой пример горожанка. - Думала, это ее сфотографировали.
Кроме того, ростовчане шутят на тему: «Откидные сиденья-трансформеры,что вам не нравится?» или «Сами оторвали, сфоткали, а теперь жалуются».
Но были сомнения, что это фото было сделано в последние дни.
Пост с фото собрал более 300 лайков. А между тем в городском Департаменте транспорта советуют жаловаться не в социальных сетях, а им напрямую - тогда перевозчика могут наказать рублем и даже расторгнуть с ним договор. Но для этого надо назвать номер маршрута, время поездки и госномер транспортного средства.