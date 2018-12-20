Как сделать беседку идеальным местом для отдыха и шашлыков в любое время года? На помощь приходят мягкие окна

20 Дек. 12:30 2018-12-20T12:30:43+03:00

Хотите отметить большой семейный праздник или провести выходные в теплой беседке с мангалом, а за окном снег и слякоть? С мягкими окнами нет ничего невозможного

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Что может быть лучше отдыха на природе в уютной беседке или на просторной террасе? Свежий воздух и тишина превращают простые посиделки в настоящую психотерапию. Думаете, что это возможно только в теплое время года и с наступлением холодов придется возвращаться в дом? Вовсе нет! Для того чтобы использовать беседку в любое время года, нужно сделать всего одну вещь - установить мягкие окна. (читайте далее)