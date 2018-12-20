В Ростовской области фермер заплатит 70 тысяч рублей за то, что скрыл падеж скота

20 Дек. 12:30 2018-12-20T12:43:03+03:00

Его привлекли к ответственности сразу по двум административным статьям

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В Ростовской области фермера наказали рублем за то, что скрыл падеж скота от ветеринаров. Известно, что инцидент произошел в Песчанокопском районе, в хуторе Волго-Дон.

Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, в конце ноября этого года у хуторянина погибли три коровы. Однако мужчина даже не попытался выявить причины гибели животных, а туши пролежали около двух недель рядом с живыми буренками.

Ветеринары определили, что такие действия создали серьезную опасность для населения этого хутора. Ведь по закону мужчина должен был сообщить специалистам, а те определить причины гибели скота.

В итоге, мужчину привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям: за сокрытие сведений и нарушение правил утилизаций. Общая сумма штрафов составила 70 тысяч рублей.