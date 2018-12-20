«Песня огонь»: «Мисс Россия» Татьяна Котова представила свой новый трек
«Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области в последнее время активно строит свою сольную карьеру после ухода из группы «ВИА Гра». И вот уже похвасталась своим новым творением. Накануне Нового года Татьяна исполнила и представила новую песню «Мандарины».
- Ураааа вышла моя новая обещанная предновогодняя песня, которая точно заставит улыбнуться, - так представила новую композицию певица. - Очень люблю загадывать желания в новогоднюю ночь, а вот исполнится ли - это всегда загадка. Бывает, что мы хотим одного, а получаем совсем другого, например мандарины, когда хотелось отдохнуть на Мальдивах.
Поклонники уже оценили юмор красавицы и похвалили за новый трек.
- Мне песня понравилась очень. Целый день напевала. Умничка, - написала одна из подписчиц.
Были и такие комментарии: «Песня огонь», «Это просто супер», «Песня отпад», «Клевая песня!», «Такая зажигательная и смешная».
Пост с анонсом новой композиции Татьяны уже набрал около 29 тысяч лайков.
Татьяна Котова - Мандарины [AUDIO].Поклонники уже называют этот трек новым хитом.