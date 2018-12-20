На Мальдивах под елочкой: Третья жена футболиста Тарасова показала как отдыхает на заграничном курорте

20 Дек. 13:49 2018-12-20T13:49:15+03:00

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Футболист московского «Локомотива» вместе со своейсупругой Анастасией из Ростовской области отдыхает на Мальдивах. Несколько дней назад он рассказал в своем Инстаграм о том, что отправляется в отпуск вместе с маленькой дочкой, которая родилась летом этого года. Пара публикует красочные фото о том, как загорают на пляже, позируют на фоне океана и даже отыскали праздничную елку среди летних пейзажей. Поклонники пары в свою очередь под каждым снимком учат молодых родителей как правильно вести себя с ребенком - мол, и перелет вреден, и сгореть на солнце можно, и купаться не стоит по долгу. Но Анастасия старается не замечать критику, а, напротив, отвечает на вопросы тех, кого действительно интересуют эти вопросы с практической точки зрения.

kostenko.94 Очень много вопросов на тему перелёта с малышкой.

- Очень много вопросов на тему перелета с малышкой, - написала она в своем Инстаграм. - Я нисколечко не сомневалась в том, что наша доченька перенесет все идеально и не ошиблась. Милашка спала весь перелёт, здесь хорошо спит, правда днём ей очень жарко, но мы справляемся.

Взяли для нее отдельный чемодан. Ближе к концу отдыха напишу, что оказалось нужным, а что лишним. Кстати, здесь стоооолько ровесников Милаши, даже неожиданно. Многие в ее возрасте сидят на стульчиках для кормления, едят с рук родителей фрукты... Насчет самостоятельного сидения мы пока не рискуем, хотя встаёт вовсю.

Посты пары неизменно набирают больше пятидесяти тысяч лайков.