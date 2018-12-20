2018-12-20T13:49:15+03:00
Общество

На Мальдивах под елочкой: Третья жена футболиста Тарасова показала как отдыхает на заграничном курорте

Звездные супруги отправились в отпуск с маленькой дочкой
ГОШЕВ Игорь
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Звездные супруги отправились в отпуск с маленькой дочкой. Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова.Звездные супруги отправились в отпуск с маленькой дочкой. Фото: инстаграм Дмитрия Тарасова.
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Футболист московского «Локомотива» вместе со своейсупругой Анастасией из Ростовской области отдыхает на Мальдивах. Несколько дней назад он рассказал в своем Инстаграм о том, что отправляется в отпуск вместе с маленькой дочкой, которая родилась летом этого года. Пара публикует красочные фото о том, как загорают на пляже, позируют на фоне океана и даже отыскали праздничную елку среди летних пейзажей. Поклонники пары в свою очередь под каждым снимком учат молодых родителей как правильно вести себя с ребенком - мол, и перелет вреден, и сгореть на солнце можно, и купаться не стоит по долгу. Но Анастасия старается не замечать критику, а, напротив, отвечает на вопросы тех, кого действительно интересуют эти вопросы с практической точки зрения.

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Очень много вопросов на тему перелёта с малышкой.
59943 отметок «Нравится»463 комментариевInstagram

- Очень много вопросов на тему перелета с малышкой, - написала она в своем Инстаграм. - Я нисколечко не сомневалась в том, что наша доченька перенесет все идеально и не ошиблась. Милашка спала весь перелёт, здесь хорошо спит, правда днём ей очень жарко, но мы справляемся.

Взяли для нее отдельный чемодан. Ближе к концу отдыха напишу, что оказалось нужным, а что лишним. Кстати, здесь стоооолько ровесников Милаши, даже неожиданно. Многие в ее возрасте сидят на стульчиках для кормления, едят с рук родителей фрукты... Насчет самостоятельного сидения мы пока не рискуем, хотя встаёт вовсю.

Посты пары неизменно набирают больше пятидесяти тысяч лайков.

tarasov23tarasov23
Chilling with my lil girl
59016 отметок «Нравится»378 комментариевInstagram

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