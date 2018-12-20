«Знай, что мисс Вселенную выбрали не правильно»: Поклонники пытаются заставить улыбнуться звезду Playboy Марию Лиман

20 Дек. 14:05 2018-12-20T14:05:03+03:00

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В Инстаграм звезды Playboy обсуждают свежий снимок, который опубликовала красотка из Ростова-на-Дону. Очаровательная брюнетка продемонстрировала фото, на котором она позирует в джинсовом комбинезоне, при этом на ней больше ничего нет. И, как результат, подписчики знойной модели смогли оценить ее роскошную грудь.

Комментарии не заставили себя долго ждать:

- Знай, что мисс Вселенную выбрали не правильно, ты должна была быть number 1, - написал один из Интернет-пользователей.

Были и такие комментарий: «Прикольный комбез», «Становись уже порно актрисой», «Красотка, бомба, мощь», «Ты прекрасна Маша» и «Я точно расплылся в приятной улыбке от увиденного».

liman_maria Сделай так, чтобы я улыбнулась

Но многие попытались рассмешить Лиман, так как заметили - у нее на фото очень грустное лицо.

- Понимаю, что не ко мне вопрос, но просто возьми и улыбнись! - написал один из фанатов.

- Представь, что я тебя щекочу, - поддержал такое же намерение другой.

- Тяжело улыбнуть девушку, у которой все есть, - сделал выводы третий. - Самодостаточные улыбаются, когда им этого хочется. Улыбайся, когда тебе захочется.

Подписчики верят, что после такой поддержки следующий снимок модели будет не менее откровенный, но более позитивный.