«Знай, что мисс Вселенную выбрали не правильно»: Поклонники пытаются заставить улыбнуться звезду Playboy Марию Лиман
В Инстаграм звезды Playboy обсуждают свежий снимок, который опубликовала красотка из Ростова-на-Дону. Очаровательная брюнетка продемонстрировала фото, на котором она позирует в джинсовом комбинезоне, при этом на ней больше ничего нет. И, как результат, подписчики знойной модели смогли оценить ее роскошную грудь.
Комментарии не заставили себя долго ждать:
- Знай, что мисс Вселенную выбрали не правильно, ты должна была быть number 1, - написал один из Интернет-пользователей.
Были и такие комментарий: «Прикольный комбез», «Становись уже порно актрисой», «Красотка, бомба, мощь», «Ты прекрасна Маша» и «Я точно расплылся в приятной улыбке от увиденного».
Но многие попытались рассмешить Лиман, так как заметили - у нее на фото очень грустное лицо.
- Понимаю, что не ко мне вопрос, но просто возьми и улыбнись! - написал один из фанатов.
- Представь, что я тебя щекочу, - поддержал такое же намерение другой.
- Тяжело улыбнуть девушку, у которой все есть, - сделал выводы третий. - Самодостаточные улыбаются, когда им этого хочется. Улыбайся, когда тебе захочется.
Подписчики верят, что после такой поддержки следующий снимок модели будет не менее откровенный, но более позитивный.