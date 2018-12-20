2018-12-20T14:14:04+03:00
Общество

На Южном подъезде к Ростову-на-Дону установили шумозащитные экраны

Высота конструкций - семь метров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ФКУ Упрдор Москва-ВолгоградФото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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На Южном подъезде установили шумозащитные экраны. Речь идет об трехкилометровым участке дороги в районе Авиагородка (Батайск). Подобные конструкции, напомним, появились в прошлом году около Ворошиловского моста, на съезде к левому берегу и стадиону «Ростов-Арена».

- Участок подъездной трассы к Ростову-на-Дону - один из ключевых объектов по обустройству федеральных трасс в регионе, - поясняет начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. - Экраны помогут снизить дискомфорт для горожан от соседства с трассой, интенсивность движения по которой достигает 60 тысяч автомобилей в сутки.

Известно, что на участке установили 887 звукоизолирующих секций. Каждая состоит из четырехметровой шумопоглащающей и трехметровой шумоотражающей панелей.

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