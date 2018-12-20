Изъяли 10 кг «травки»: шестерых жителей Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков

20 Дек. 14:22 2018-12-20T14:25:31+03:00

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Стражи порядка задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Как пояснили в правоохранительных органов, по делу проходят шесть человек, все уроженцы донского региона. Один из подельников выращивал марихуану рядом со своим домом, а собранный «урожай» передавал в Ростов-на-Дону, где к незаконной торговле подключались его знакомые.

Группу брали при силовой поддержке спецподразделения «Гром». Во время осмотра участка обнаружили 35 кустов растения, а в ходе обыска помещения изъяли еще 10 килограммов наркотика растительного происхождения.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, их подозревают в незаконном культивирование растений, содержащих наркотические средства, и сбыте.