В Ростове-на-Дону проходит конференция, посвященная 25-летию Конституции России

20 Дек. 14:30 2018-12-20T14:30:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 декабря, в Ростове-на-Дону стартовала научно-практическая конференция, посвященная 25-летию российской Конституции. Она проходит в стенах юридического факультета Южного федерального университета. Сообщается, что участие в ней принимают ученые юридических вузов России, а также специалисты-практики, в том числе представители Ростовской областной прокуратуры, регионального Следственного комитета, Ростовского областного суда, Законодательного собрания Дона, избирательных комиссий, органов исполнительной власти, а также сотрудники правоохранительных органов, правозащитники и представитель уполномоченного по правам человека Ростовской области. Они детально обсудят актуальные вопросы стратегического планирования законотворчества в Российской Федерации и развитие юридической науки.

А уже на следующий день, 21 декабря, там же пройдет круглый стол на тему «Судебные реформы в Российской Федерации на основе законодательных инициатив Верховного Суда РФ 2017-2018 гг.».

Доклады ученых-юристов будут связаны с вопросами совершенствования правового обеспечения стратегических направлений развития РФ на основе требований процессов конституционализации права и с учетом поставленных российской практикой проблем развития.