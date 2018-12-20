2018-12-20T14:38:10+03:00
Происшествия

В Ростовской области в аварии пострадали два человека

По факту ДТП начата проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Авария случилась на трассе "Дон".Авария случилась на трассе "Дон".
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В четверг, 20 декабря, на федеральной трассе «Дон» произошла авария, в которой пострадали два человека. Как пояснили в донской автоинспекции, дорожное происшествие случилось рано утром на участке в Миллеровском районе.

- По предварительным данным, 45-летний водитель Lada не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник, - пояснили в ведомстве.

Мужчина и пассажирка (28 лет) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По одной из версий, водитель мог заснуть за рулем. Обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в 8:50 на автодороге Ростов - Староминская водитель-мужчина, управляя автомобилем Datsun, по неизвестной пока причине допустил опрокидывание машины. В результате ДТП он погиб, еще две пассажирки с травмами доставлены в больницу.

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