«Будет девочка»: Поклонники Виктории Лопыревой по форме живота определили пол будущего ребенка

20 Дек. 14:40 2018-12-20T14:40:05+03:00

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С известием о беременности поклонников у самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону стало еще больше. Вот только вместо обсуждения сексуальных фото красавицы им на смену пришли посты-гадания относительно пола будущего малыша, который должен родиться у «Мисс Россия» образца 2003 года. Поводом для этого стало очередное фото красавицы.

- Открываю для себя все удовольствия и «прелести» предновогодней Москвы: мало солнца, мало света, хочется спать и есть, - написала Виктория в своем Инстаграм. - Но и плюсов много. Обожаю прогулки на свежем воздухе, хотя приходится надевать на себя ВСЕ, что нахожу в доме — свое и чужое. И все-таки правильно говорят: не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда, согласны?

lopyrevavika V

Поклонники рассыпались в комплиментах хозяйке странички.

- Вика, вы невероятной энергетики, даже через призму экрана. Вы пример для меня. Я рада, что вы скоро станете мамочкой. Очень красивая,всегда на высоте, - написала одна из фанаток.

- Красотка, а теперь еще и беременная красотка, счастье пришло, - написала другая.

Среди других комментариев: « Вы красавица. Обожаю вас», «На Вас можно смотреть бесконечно», «Вы очень красивая девушка».

А было и такое предположение:

- Значит, будет девочка, раз мерзнете и по форме живота видно. Одевайтесь теплее, солнышко наше.