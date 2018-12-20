20 Дек. 15:21 2018-12-20T15:21:03+03:00

Выясняем, когда и где до конца декабря 2018 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, когда и где до конца декабря 2018 в Ростове-на-Дону пройдут отключения света

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Отключение света в Ростове-на-Дону до конца декабря 2018: без света останутся сотни домов. Известно, что отключения будут идти до 30 декабря 2018 и затронут самые разные районы донской столицы. Сообщается, что все они плановые, их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда будут отключать электричество*

21 декабря с 09:00 до 12:00:

ул. Содружества 37, 37/1; ул. Зорге 58/4; ул. 339 Стрелковой Дивизии 6

21 декабря с 12:00 до 14:00:

ул. Артёмовская 1-25, 2-22; ул. 1-я Володарского 1-29, 2-22; ул. 2-я Володарского 18-74, 31-85; ул. Гастелло 17-37, 26-36; ул. Горбачёва 1-43, 2-20; ул. Днепростроевская 23-77, 30-94; ул. Интернациональная 1-37, 10-48; ул. Литвинова 21-41

21 декабря с 09:00 до 17:00:

18-я улица 9-117, 38-92; 17-я улица 9-25, 2-36; 19-я улица 4-40, 1-9

21 декабря с 09:00 до 15:00:

- просп. Кировский 46-48

21 декабря с 09:00 до 16:00:

- ул. Дарвина 146-148; ул. Доватора 195; ул. Карпатская 49-91; 50-90; ул. Ковалевской 53-77, 56-84; ул. Лесная 136-152, 149-161; ул. Лобачевского 51-99, 52-108; ул. Маршальская 48-88

21 до 28 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. Каменобродская 3-27, 2-14А; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна 13-19, 6-18; ул. Алагирская 3-27, 2-18; пер. Персиановский

- ул. Павлодарская 65-183, 30-120; ул. Безымянная Балка 138-166

- пос. Мясникован; пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95

- ул. Неклиновская; ул. Ольгинская; ул. Обливская; ул. Полоцкая; ул. Днепроградская

21 декабря с 09:00 до 17:00:

- С/т «Жемчужина»; с/т РСМ«Товарищ»; с/т «Дружба»; с/т «Росинка»; с/т «Мичуринец»; с/т «Северная ривьера»; с/т «Космос»; с/т «Росельмашевец»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Виноградарь»

- ул. Всесоюзная 7-83

- ул. 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; ул. Соединяющая 1-13, 2-22; ул. Коммунальная 1-25, 2-28; ул. Червоноармейская 3-23, 6-22; пер. Пожарный 1-19, 2-18; ул. Веры Пановой 3-11

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72

21-30 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; пер. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; пер. Марины Расковой 13-19, 16-24; ул. Владиленская 185-203, 126-136; пер. Конный 11-21, 20-32

до 31 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101

24 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. Мечникова 39Б, 41, 112

24 декабря с 09:00 до 16:00:

- ул. Таганрогская 116А, 116г, 116/5, 116/6, 118/2- школа №110

25 декабря с 09:00 до 16:00:

- ул. Таганрогская 116А, 116г, 116/5, 116/6, 118/2- школа №110

26 декабря с 09:00 до 16:00:

- ул. Зорге 33/5, 33/4, 39/2; ул. Еременко 54В гаражи

27 декабря с 09:00 до 16:00:

- ул. Зорге 33/5, 33/4, 39/2; ул. Еременко 54А магазин

до 28 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Гродненский 2-6, 3-29; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. КИМа 1-35, 2-16; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Песчаная 1-15, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 14-26, 29-47; пер. Сулинский 9-11; пер. Белозерский 48, 48А; пер. Ботанический Спуск 3; ул. Лесопарковая 13-17, 20-54; ул. Родниковая 3-17, 14-54

*По данным Донэнерго.