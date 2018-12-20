2018-12-20T15:34:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Зорге в такси нашли тела двух человек

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону в автомобиле такси, припаркованном во дворе многоквартирного дома, расположенного по Зорге, нашли тела двух мужчин. Как сообщили в правоохранительных органах донского региона, на данный момент версия насильственной смерти не подтверждается.

- Не исключено, что они умерли от передозировки наркотиками, - пояснил источник «КП-Ростов». - Еще одного, который находился в автомобиле, доставили в больницу.

В региональном следкоме добавили, что по факту смерти мужчин проводится проверка.

Напомним, осенью "Комсомолка" писала, что в Ростове-на-Дону свободно можно приобрести наркотики. Их продают в аптеках, не спрашивая никакого рецепта (речь шла именно о Западном жилом районе). Среди покупателей много молодых людей. Общественники предлагают отбирать лицензии у фармацевтов, чтобы остановить подобное распространение запрещенных веществ.

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