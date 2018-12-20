2018-12-20T16:35:19+03:00
Общество

В Ростовской области автомобилисты заплатили почти 1,7 миллиона рублей долгов за месяц

А 76 машин было арестовано
Ольга ГОПАЛО
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При помощи комплекса фотовидеофиксации в потоке автомобилей сканировались госномера, принадлежащие должникам. Фото: ГОПАЛО ОльгаПри помощи комплекса фотовидеофиксации в потоке автомобилей сканировались госномера, принадлежащие должникам. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростовской области на кругленькую сумму раскошелились автомобилисты после совместного рейда сотрудников ДПС, судебных приставов и налоговиков. Известно, что «облава» проходила почти месяц - с 21 ноября. Все это время госавтоинспекторы останавливали водителей, а после «пробивали» их по базам на предмет долгов. Больше всего рейдов пришлось на Ростов-на-Дону.

- При помощи комплекса фотовидеофиксации в потоке автомобилей сканируются госномера, принадлежащие должникам, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. - Должники могли оплатить задолженность на месте, а если сумма большая, то составить акт описи и произвести арест транспортного средства.

В итоге, некоторые автовладельцы прямо на месте погашали долги. За это время было собрано 1,7 миллиона рублей, а также наложен арест на 76 авто. Результатом стало и то, что по 478 исполнительным производствам задолженность была погашена.

В ведомстве добавили, что таки рейды будут продолжаться и впредь.

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