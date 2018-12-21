СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-21T09:43:17+03:00

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Прожиточный минимум в Ростовской области за 3 квартал 2018 года снизился на 1,5 процента. Об этом сообщает Ростовстат. Донские статистики озвучили, что величина прожиточного минимума стала меньше в среднем на полтора процента. По последним данным, она составила 9 671 рубля, львиная доля суммы - стоимость продуктов питания, которые традиционно входят в потребительскую корзину - это чуть меньше половины суммы. На втором месте по тратам - услуги, далее по списку - непродовольственные товары и расходы по обязательным сборам и платежам.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 285 рублей, он стал меньше на 1,2 процента. Для пенсионеров сумма теперь 7 841 рубль и снизилась на 1,3 процента. Но больше всех - на 2,8 процента, "срезали" прожиточный минимум детям. Теперь он составляет 10 117 рублей, расходы по обязательным платежам на их долю не учитываются этой суммой.

Напомним, сумма прожиточного минимума необходима для расчета пособий, она складываеся из средних цен, в том числе на продукты питания, необходимые для сохранения здоровья человека.