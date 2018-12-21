На Дону уже 90 человек получили штраф за незаконную торговлю елками

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-21T12:20:09+03:00

Статья 8.2 Областного закона «Об административных правонарушениях» предусматривает административную ответственность за торговлю в неустановленных для этих целей местах. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Административная инспекция Ростовской области продолжает следить за незаконной торговлей новогодней атрибутикой, в том числе елями и соснами. На сегодняшний день сотрудниками ведомства составлено уже более 90 протоколов по данному нарушению. Большинство инцидентов зафисировано в Ростове и Батайске, а основная часть нарушителей - физические лица.

- В области есть разрешенные места торговли соснами и елями, есть праздничные ярмарки. Остальные точки незаконны, их самовольно организуют недобросовестные предприниматели. К ним мы применяем штрафные санкции, - говорит начальник административной инспекции региона Николай Копичка. - Мониторинги на предмет выявления незаконной торговли будут проходить регулярно вплоть до 31 декабря»,

Напомним, административная ответственность за торговлю в неустановленных местах предполагает штраф. Для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч; для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения суммы штрафов увеличиваются.