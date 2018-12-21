СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-21T14:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на выходные 22-23 декабря 2018: сильный туман, ветер и дожди. Если верить метеорологам, в ближайшие дни погода в Ростове-на-Дону будет переменчивой. Так, в пятницу, 21 декабря, донской столице еще ожидается минусовая температура - до одного градуса ниже нуля, сила восточного ветра будет временами достигать восьми метров в секунду. Уже вечером ожидается сильный туман, видимость при котором составит менее километра. Он продолжится и утром следующего дня.

В субботу, 22 декабря, обещают до плюс одного градуса и без осадков. А вот в воскресенье, 23 декабря, обещают сильный дождь, температура воздуха до плюс шести градусов. Ветер изменит свое направление на юго-западное, его скорость составит до 14 метров в секунду.

Однако уже на следующей неделе снова минусовые температуры. В последние дни уходящего года обещают до минус девяти, ветер с дождем и сильный туман. Сила ветра будет достигать 13 метров в секунду.