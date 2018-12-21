Гололёд на дорогах: ГИБДД и дорожники просят водителей соблюдать дистанцию и осторожность

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-21T14:38:06+03:00

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ГИБДД просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, так как в ближайшие сутки сохранится неблагоприятная обстановка: земля и дороги покрыты тонкой коркой льда. Самое главное: увеличить дистанцию до едущей впереди машины, ни в коем случае не превышать скорость и не совершать опасных маневров.

Не лишним будет вспомнить правила проезда пешеходных переходов, так как при гололеде тормозной пути машины увеличивается. Особенно это касается проезда перекрестков ночью на неосвещенных участках дороги, когда темный силуэт пешехода разглядеть в полутьме очень сложно.

Просят работники ГИБДД и самих пешеходов быть предельно внимательными и осторожными. Переходить дорогу только в положенных местах, не выскивать из-за припаркованных машин, убедиться, что тебя пропускают. Снять наушники и капюшон, не разговаривать по мобильному телефону. Ребенка обязательно держать за руку. Ожидая автобус или маршрутку, не стоит выходить на проезжую часть, транспорт быстрее от этого не приедет.