Массовое отравление в Шахтах: число пострадавших увеличилось

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-21T14:45:25+03:00

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В городе Шахты число пострадавших увеличилось. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзор. Так по данным ведомства, официально к врачам обратились более 50 человек, у которых были обнаружены признаки кишечной инфекции. Состояние пострадавших медики оценивают как легкой, так и средней степени тяжести. Однако, не исключено, что это не итоговые цифры. Эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости до конца этой недели - то есть до 23 декабря, так как инкубационный период острой кишечной инфекции может продолжаться семь дней.

Напомним, с воскресенья, 16 декабря, инфекционные больницы города Шахты стали обращаться местные жители с жалобами на температуру, рвоту и диарею. Как выяснилось позже, все они - жители поселка Аюта, что на окраине города. Причиной возникновения инфекции был назван норовирус. Пока специалисты выясняют, как он мог появиться. Не исключено, что при помощи воды. Правда, официальные данные лабораторных анализов пока озвучены не были.

В настоящее время продолжается гиперхлорирование питьевой воды, подаваемой населению поселка. А также усилен лабораторный контроль за ее качеством.