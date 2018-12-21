Более 30 единиц спецтехники устраняют последствия непогоды на трассах в Ростовской области

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-21T14:55:36+03:00

Техника будет работать, по необходимости, в круглосуточном режиме. Фото: пресс-служба мэрии.

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Свыше тридцати единиц специализированной техники задействованы на трассах Ростовской области для приведения в порядок дорог из-за сложившихся в регионе неблагоприятных погодных условий — с ночи не прекращается мокрый снег, периодически, при перепадах температур (от минус 4-х до плюс 2-) переходящий в ледяной дождь, отчего на проезжей части то и дело образуется наледь.

- Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных трассах региона они обрабатываются пескосоляной смесью, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в «Упрдор Москва-Волгоград». - За ночь израсходовано свыше пятисот тонн реагентов. Движение во всех направлениях обеспечено в штатном режиме.

Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода в Ростовской области сохранится в ближайшие сутки, поэтому дорожные службы продолжат нести дежурство в круглосуточном режиме.