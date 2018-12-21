«В идеальной форме после родов»: Поклонники восхитились фигурой в купальнике третьей жены Тарасова

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-21T15:01:02+03:00

Под постом Анастасии уже больше 46 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Под постом Анастасии в Инстаграм больше 46 тысяч лайков

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Последние дни уходящего года футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов проводит на отдыхе вместе со своей третьей супругой и дочкой. Семья отдыхает на Мальдивах, где греется на солнышке. При этом поклонники часто дают советы молодым родителям о том, как правильно воспитывать ребенка: мол, не стоит долго держать малышку на солнце или купать. Однако молодая мать-модель, похоже, и сама отлично знает как надо. При этом после родов вице-«Мисс Россия» удалось сохранить идеальную фигуру, что не могли не заметить ее подписчики.

- Здесь все такое яркое, сочное и прекрасное, - написала Тарасова, продемонстрировав фото под пальмой в ярком купальнике.

kostenko.94 Здесь все такое яркое, сочное и прекрасное

Подписчики были щедры на комплименты: «Настя, хватит греться, зима на дворе», «Фигура - просто отпад!», «В идеальной форме после родов», «Необыкновенная и прекрасная молодость, она все может...». Но были и те, кто решил - молодая мать немного поработала над снимком в фоторедакторе. Но за красавицу вступиалась ее поклонница.

- Те, кто пишут про отфотошопленные фоты: посмотрите на свои животы, сглотните слюну и не завидуйте!!! - написала одна из Интернет-пользователей. - Она красивая девушка, молодая мама. У нее идеальные внешность и тело. Восхищайтись!

Под постом Анастасии в Инстаграм уже больше 46 тысяч лайков.