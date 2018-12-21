Ростовчанин нанял манипулятор, чтобы украсть два мусорных контейнера

СЕГОДНЯ 15:11 2018-12-21T15:11:11+03:00

Предприимчивый горожанин сдал баки на металлолом и заработал 12 тысяч рублей

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В полицейский участок № 1 Ростова-на-Дону обратился встревоженный коммунальщик. Он рассказал, что во дворе одного из многоквартирных домов в Ворошиловском районе еще вчера стояли два мусорных бака, а сегодня утром - как корова языком слизала!

Полицейские принялись за поиски и через некоторое время задержали предприимчивого 30-летнего местного жителя. Как выяснилось, ростовчанин нанял манипулятор, погрузил на него два мусорных бака - и был таков. Правда, увез добытое непосильным трудом недалеко: до ближайшего пункта приема металлолома. Где и выручил за контейнеры 12 тысяч рублей.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УКРФ "Кража", - сообщает пресс-служба ГУВД Ростовской области.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов.