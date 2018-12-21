В Левенцовке Ростова-на-Дону не будут строить мусороперерабатывающий завод

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-21T15:24:05+03:00

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В Ростове-на-Дону не будет построен мусороперерабатывающий завод, который хотели разместить в микрорайоне Левенцовский, что в северо-западной промзоне донской столицы. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам замгубернатора Сергея Сидаша, на примете у чиновников есть три участка в близлежащих районах. Однако на территории микрорайона на ближайшие 11 месяцев организуют площадку накопления твердых коммунальных отходов. Площадь участка составляет 4,9 гектара.

- Временный объект будет соответствовать всем нормативным и санитарным требованиям, - добавил Сергей Сидаш. - Будет сделано основание из гидроизоляционных, бетонитовых матов, защищающих почву и грунтовые воды от загрязняющих веществ, организованы газоотвод и отвод сточных вод.

Ее защитят спецограждением и оснастят птицеотпугивателями. Позже там будут проведены мероприятия по восстановлению земель.