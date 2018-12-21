В Ростове-на-Дону одобрили проект "Летящего моста" над Доном

СЕГОДНЯ 16:32 2018-12-21T16:32:46+03:00

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Проект летящего моста, типа того, что парит в московском "зарядье", решили сделать в Ростове-на-Дону. В сентябре региональное представительство Союза архитекторов России, администрация города и минстроительство области провели конкурс на проект застройки левого берега в районе нового парка и парковки машин Ростов-Арены. По задумке мост должен стать арт-объектом, с обзорной площадки которого открывается панорамный вид на центр города. По нему смогут ходить пешеходы и проезжать велосипедисты.

Задача была сложной, а конкурсанты были ограничены во времени, однако, через месяц на суд жюри было представлено 30 проектов, из которых было выбрано 9 финалистов. И вот, наконец, после второго тура назван проект-победитель! Им оказался творческий коллектив под руководством архитектора и преподавателя ДГТУ Барегама Барагамяна.