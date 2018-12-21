2018-12-21T17:06:14+03:00
Общество

Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2019

Выясняем, как будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Часть пенсионеров в Ростовской области получат пенсии до наступления нового года.Часть пенсионеров в Ростовской области получат пенсии до наступления нового года.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2019. Как рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда, выплата пенсий и иных социальных выплат будет профинансирована досрочно. Речь идет о тех пенсионерах, которые получают деньги на карту или через банк. Им деньги должны прийти не позднее 29 декабря этого года, а не десятого числа как обычно. Таких, к слову, большинство.

Что касается тех, у кого срок выплаты пенсии назначен на 16 или 23 число каждого месяца, то они получат деньги по привычному графику, то есть уже в новом году. Если же пенсию пенсионер получает через почту или ее приносит курьер, то раньше третьего января 2019 не ждите. К слову, выплата будет происходить по графику и режиму работы этих предприятий.

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