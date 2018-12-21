СЕГОДНЯ 18:04 2018-12-21T18:05:00+03:00

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Новогодние концерты 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание. Зимние праздники - самое время культурно отдохнуть, оторвавшись от салата «Оливье» и «Голубого огонька». Тем более, что с гастролями в донскую столицу приезжает немало любимых артистов. Так что можно не только слушать, но и подпевать.

КОНКРЕТНО

Какие новогодние концерты пройдут в Ростове-на-Дону*

Ростов Рок Фест

Когда: 23 Дек.вс 17:30

Где: ARENA DON

Цена билета: 500 рублей

Стас Михайлов. Народный Корпоратив

Когда: 24 декабря в 19:00

Где: КСК «Экспресс»

Цена билета: 4 000 - 4 500 рублей.

Игорь Маменко

Когда: 25 декабря

Где: Дом Офицеров

Цена билета: 1 200 - 2 800 рублей.

Белорусские Песняры

Когда: 3 января в 19:00

Где: Дом Офицеров

Цена билета: 800 - 2 000 рублей.

Однажды в России

Когда: 3 января в 19:00

Где: Конгресс-холл ДГТУ

Цена билета: 1 500 - 4 000 рублей.

Джаз. Люди. Города

Когда: 5 января в 19:00

Где: Дом Офицеров

Цена билета: 800 - 1 700 рублей.

Рождественские встречи с вокальным ансамблем "Атаман"

Когда: 6 января

Где: Областной Дом Народного Творчества

Цена билета: 300 рублей.

Концерт Сергея Жилина и оркестра "Фонограф-Джаз-Бэнд».

Когда: 12 января в 19:00

Где: Ростовская государственная филармония

Цена билета: 1 500 - 2 800 рублей.

*Из открытых источников. Подробности уточняйте в месте проведения мероприятия.

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