Новогодние концерты 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание
Новогодние концерты 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание. Зимние праздники - самое время культурно отдохнуть, оторвавшись от салата «Оливье» и «Голубого огонька». Тем более, что с гастролями в донскую столицу приезжает немало любимых артистов. Так что можно не только слушать, но и подпевать.
КОНКРЕТНО
Какие новогодние концерты пройдут в Ростове-на-Дону*
Ростов Рок Фест
Когда: 23 Дек.вс 17:30
Где: ARENA DON
Цена билета: 500 рублей
Стас Михайлов. Народный Корпоратив
Когда: 24 декабря в 19:00
Где: КСК «Экспресс»
Цена билета: 4 000 - 4 500 рублей.
Игорь Маменко
Когда: 25 декабря
Где: Дом Офицеров
Цена билета: 1 200 - 2 800 рублей.
Белорусские Песняры
Когда: 3 января в 19:00
Где: Дом Офицеров
Цена билета: 800 - 2 000 рублей.
Однажды в России
Когда: 3 января в 19:00
Где: Конгресс-холл ДГТУ
Цена билета: 1 500 - 4 000 рублей.
Джаз. Люди. Города
Когда: 5 января в 19:00
Где: Дом Офицеров
Цена билета: 800 - 1 700 рублей.
Рождественские встречи с вокальным ансамблем "Атаман"
Когда: 6 января
Где: Областной Дом Народного Творчества
Цена билета: 300 рублей.
Концерт Сергея Жилина и оркестра "Фонограф-Джаз-Бэнд».
Когда: 12 января в 19:00
Где: Ростовская государственная филармония
Цена билета: 1 500 - 2 800 рублей.
*Из открытых источников. Подробности уточняйте в месте проведения мероприятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новогодние спектакли для детей 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание
Не за горами Новый год, а это значит, что совсем скоро детишек ждет самая настоящая зимняя сказка. Благо в Ростове-на-Дону уже приготовили сказочные представления для ребят. Мы подскажем, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события. Выбирайте и приходите! (подробности)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Новый год 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
Праздничные дни в городе пройдут больше тысячи (!) мероприятий: это и представления в театрах, и концерты в парках, и гуляния у главной елки города. На этот раз все праздничные мероприятия будут сделаны в духе русских народных сказок (подробности)
КСТАТИ
Новогодние елки в Ростове-на-Дону 2018-2019: даты и время торжественного открытия по районам города
Самой красивой, по традиции, станет главная городская красавица. Она расположится у входа в парк имени Максима Горького. Там же будет организована зимняя ярмарка, где можно будет купить подарки к Новому году и другую атрибутику.
Торжественное открытие главной городской красавицы запланировано на 26 декабря в 17:00. Все желающие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут сказать дружно «Раз, два, три, елочка гори!». Обещают интересную программу. (подробности)