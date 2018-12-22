2018-12-22T00:51:16+03:00
Происшествия

Ростовчанка, избившая таксиста бутылками, получила полтора года колонии

Женщину приговорили к реальному сроку
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: Ростовский областной суд.Фото: Ростовский областной суд.
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В Ростове осудили женщину, избившую таксиста бутылками. Уголовное дело в отношении Натальи Малаховой проходило по статье "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью".

Конфликт произошел около дома № 87/1 по улице Казахской. Сначала повздорили водителем такси и бывшим мужем осужденной, который отказался оплачивать поездку. Затем к разборке подключилась женщина, которая достала из сумки стеклянные бутылки и начала бить ими шофера по голове.

- Она нанесла водителю несколько ударов, чем причинила потерпевшему телесные повреждения, квалифицируемые, как тяжкий вред здоровью человека. После этого женщина вместе с бывшим мужем скрылась с места происшествия, - передает Прокуратура Ростовской области.

Первомайский районный суд приговорил Малахову к одному года и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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