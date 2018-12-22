2018-12-22T01:08:17+03:00
Спорт

ФК "Ростов" запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед старым

Клуб еще не расплатился с Евгением Макеевым
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Евгений Макеев в "Ростове".Евгений Макеев в "Ростове".Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза снова запретила клубу "Ростов" регистрировать новых игроков. Причина, как и ранее - задолженность перед бывшим защитником команды Евгением Макеевым.

Напомним, контракт с футболистом "желто-синие" расторгли в августе этого года. Как сообщала тогда пресс-служба клуба, это произошло "по соглашению сторон". Однако, 29-летний игрок потребовал компенсации за досрочное расторжение договора, которую, судя по всему "Ростов" еще не оплатил. Сумма составляет 105 тысяч евро.

Добавим, что Макеев - бывший спартаковец и игрок сборной России. В 2017 году он становился чемпионом страны, до этого (в 2009 и 2012) дважды серебряным призером чемпионата России. За донской клуб играл в сезоне 2017-2018. Ныне выступает за "Сочи".

Как сообщает sports.ru, запрет на регистрацию новых игроков наложен в качестве обеспечительной меры и может быть снят в случае исполнения обязательств перед футболистом. В октябре на "Ростов" уже накладывалось подобное ограничение из-за долга перед Макеевым.

Еще больше материалов по теме: «ФК Ростов. Сезон 2018/2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поклонники предложили Юлии Ефимовой сниматься в кино, но только после выступления в Токио
Верх наглости: ростовчане осудили водителя иномарки, припарковавшегося на остановке
Ростовчанка, избившая таксиста бутылками, получила полтора года колонии
Новогодние концерты 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание
Работа транспорта на Новый год 2019 в Ростове-на-Дону
Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии в новогодние праздники 2019
В Ростове-на-Дону одобрили проект "Летящего моста" над Доном
Бюджет Ростова-на-Дону на 2019 год и плановую трехлетку принят гордумой в окончательной редакции
В Левенцовке Ростова-на-Дону не будут строить мусороперерабатывающий завод
Ростовчанин нанял манипулятор, чтобы украсть два мусорных контейнера
«В идеальной форме после родов»: Поклонники восхитились фигурой в купальнике третьей жены Тарасова
Более 30 единиц спецтехники устраняют последствия непогоды на трассах в Ростовской области
Массовое отравление в Шахтах: число пострадавших увеличилось
Гололёд на дорогах: ГИБДД и дорожники просят водителей соблюдать дистанцию и осторожность
Погода на выходные 22-23 декабря 2018: сильный туман, ветер и дожди