ФК "Ростов" запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед старым

СЕГОДНЯ 01:07 2018-12-22T01:08:17+03:00

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза снова запретила клубу "Ростов" регистрировать новых игроков. Причина, как и ранее - задолженность перед бывшим защитником команды Евгением Макеевым.

Напомним, контракт с футболистом "желто-синие" расторгли в августе этого года. Как сообщала тогда пресс-служба клуба, это произошло "по соглашению сторон". Однако, 29-летний игрок потребовал компенсации за досрочное расторжение договора, которую, судя по всему "Ростов" еще не оплатил. Сумма составляет 105 тысяч евро.

Добавим, что Макеев - бывший спартаковец и игрок сборной России. В 2017 году он становился чемпионом страны, до этого (в 2009 и 2012) дважды серебряным призером чемпионата России. За донской клуб играл в сезоне 2017-2018. Ныне выступает за "Сочи".

Как сообщает sports.ru, запрет на регистрацию новых игроков наложен в качестве обеспечительной меры и может быть снят в случае исполнения обязательств перед футболистом. В октябре на "Ростов" уже накладывалось подобное ограничение из-за долга перед Макеевым.