2018-12-22T01:25:49+03:00
Авто

Верх наглости: ростовчане осудили водителя иномарки, припарковавшегося на остановке

Автолюбитель рискует испытать на себе "народную месть"
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии черной иномарки Toyota, сделанные на одной из остановок на улице Красноармейской вечером 21 декабря. На снимках видно, что машина припаркована прямо на остановочном павильоне, под козырьком, где должны стоять ожидающие транспорт пешеходы.

- Это уже какой-то вверх наглости, - комментирует автор фото.

Горожане оставили много нелестных комментариев в водителе автомобиля и о культуре вождения в Ростове в целом. Некоторые предложили наказать автовладельца "народными" методами, например, положить кирпич на капот или выстрелить из травматического пистолета по стеклу.

Кстати, в донской столице не редко наказывают "мастеров парковки", мешающих простым пешеходам. Например, популярен метод блокировки машины мусорными баками.

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