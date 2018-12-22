Верх наглости: ростовчане осудили водителя иномарки, припарковавшегося на остановке

СЕГОДНЯ 01:25 2018-12-22T01:25:49+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии черной иномарки Toyota, сделанные на одной из остановок на улице Красноармейской вечером 21 декабря. На снимках видно, что машина припаркована прямо на остановочном павильоне, под козырьком, где должны стоять ожидающие транспорт пешеходы.

- Это уже какой-то вверх наглости, - комментирует автор фото.

Горожане оставили много нелестных комментариев в водителе автомобиля и о культуре вождения в Ростове в целом. Некоторые предложили наказать автовладельца "народными" методами, например, положить кирпич на капот или выстрелить из травматического пистолета по стеклу.

Кстати, в донской столице не редко наказывают "мастеров парковки", мешающих простым пешеходам. Например, популярен метод блокировки машины мусорными баками.