2018-12-22T01:49:26+03:00
Общество

Поклонники предложили Юлии Ефимовой сниматься в кино, но только после выступления в Токио

Спортсменка выложила в сеть очередное игривое фото
Илья БОГОМОЛОВ
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В Рио Юлия сделала то, что многим другим было бы просто не под силу: невзирая на все препоны и стресс, выиграла две медали.В Рио Юлия сделала то, что многим другим было бы просто не под силу: невзирая на все препоны и стресс, выиграла две медали.Фото: REUTERS
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Известная донская пловчиха Юлия Ефимова выложила в Instagram очередной снимок, несвязанный со спортом. В кадре профессионального фотографа она предстала в образе, подобранном стилистами и визажистами. Красавица из Волгодонска слегка открыла грудь, чем сразила своих поклонников наповал. "Супер", "космическая", "секси", "шикарная", "неземная", "богиня", - пишут они восхищенные комментарии.

- Вам в кино надо, но только после Токио, - посоветовал подписчик Филлипп.

- Фотографии все откровенней. Что же будет дальше? - поинтересовался подписчик Евгений.

При этом поклонники отмечают, что красота Юлии натуральная, а не искусственная, как у многих "богинь Инстаграма". А еще пользователи сети намекают спортсменке, что ей уже пора бы выйти замуж.

pryanya93pryanya93
Photo: @natashazykovaphoto Muah: @tatius_makeup Style: @boharoom @jenyakaretina @bobazaarno
13256 отметок «Нравится»85 комментариевInstagram

Напомним, 26-летняя Ефимова - трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. В прошлом году популярный мужской журнал MAXIM назвал попу девушки "лучшей в российком спорте".

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