Депутат из Миллерово получил срок за дачу взятки следователю

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-22T09:51:52+03:00

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В Миллерово член Собрания депутатов городского поселения Елена Демина приговорена к условному сроку за дачу взятки. Судом установлено, что в декабре 2017 года, пенсионерка передала следователю полиции 15 тысяч рублей с целью прекратить уголовное дело в отношении ее сына. Сотрудница районного ОВД в этот момент действовала в рамках "оперативного эксперимента", поэтому дача взятки не удалась.

- Приговором Миллеровского районного суда Демина Е.Н. признана виновной в инкриминируемом деянии, ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Данный приговор не вступил в законную силу, - сообщает Прокуратура Ростовской области.