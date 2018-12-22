В центре Ростова-на-Дону на год ограничат движение в переулке Доломановском
В Ростове с 10 января по 31 декабря 2019 года ограничат движение в переулке Доломановском. Об этом сообщает Департамент автодорог города. Причина - строительство нового жилого комплекса с двухуровневой автостоянкой. Крупный объект возводится в районе пересечения переулка с улицей Согласия. Собственно рядом с ним и будет затруднено движение, так как строителям придется использовать часть дороги.
Ранее ведомство сообщало, что весь 2019 год по аналогичной причине будет ограничено движение по улице Красноармейской, 202 (на период въезда и выезда строительной техники) и по улице Адыгейской - на пересечении с Крепостным переулком (на период погрузочно-разгрузочных работ).
Добавим, что уже стало известно об особенностях движения транспорта в Ростове в новогоднюю ночь.