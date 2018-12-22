"Можно еще больше фотошопа": экс-участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону снялась топлес
Экспериментирующая со своей внешностью бывшая участница шоу "Дом-2" Марина Mexika выложила в Instagram фото, где из одежды на ней только трусики. Одним снимком красавица из Ростова-на-Дону продемонстрировала поклонникам и тонкую фигуру, и грудь, и татуировки, коих на загорелом теле девушки немало.
- Нападай первой,сражайся насмерть и забирай все,что тебе нравится. И не испытывай угрызений совести... - подписала фото Марина, войдя в образ амазонки.
Поклонники оставили девушке множество лестных комментариев, называя ее спортивной и сексуальной. А вот недруги разглядели в этом снимке следы "фотошопа".
- Можно еще больше "фотошопа"? - иронично интересуется один из подписчиков.
- Ну видно же, что раза в полтора сузила себя на фотке. Во всем должна быть мера. Тут уже неестественно, - пишет другая пользовательница.
- У нее на самом деле такая талия. Она боксом занимается и еще спортом другим. А спорт, как известно, творит чудеса. Я вижу ее фото часто, где она полуобнаженная. Смысл ей фотошопить, не понимаю, - заступилась за Марину одна из поклонниц.
Ранее "Комсомолка" писала, что, сделав пластику, Mexika некоторое время боялась встречаться со своей бабушкой, так как та могла ее просто не узнать.