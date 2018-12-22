2018-12-22T10:47:54+03:00
Общество

"Можно еще больше фотошопа": экс-участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону снялась топлес

Подписчики заподозрили, что девушка неестественно "сузила" свою талию
Илья БОГОМОЛОВ
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Марина Mexika обожает демонстрировать свое тело.Марина Mexika обожает демонстрировать свое тело.Фото: Instagram.com
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Экспериментирующая со своей внешностью бывшая участница шоу "Дом-2" Марина Mexika выложила в Instagram фото, где из одежды на ней только трусики. Одним снимком красавица из Ростова-на-Дону продемонстрировала поклонникам и тонкую фигуру, и грудь, и татуировки, коих на загорелом теле девушки немало.

- Нападай первой,сражайся насмерть и забирай все,что тебе нравится. И не испытывай угрызений совести... - подписала фото Марина, войдя в образ амазонки.

ms.mexikams.mexika
Нападай первой, сражайся насмерть и забирай все, что тебе нравится. И не испытывай угрызений совести... #мекс
21535 отметок «Нравится»180 комментариевInstagram

Поклонники оставили девушке множество лестных комментариев, называя ее спортивной и сексуальной. А вот недруги разглядели в этом снимке следы "фотошопа".

- Можно еще больше "фотошопа"? - иронично интересуется один из подписчиков.

- Ну видно же, что раза в полтора сузила себя на фотке. Во всем должна быть мера. Тут уже неестественно, - пишет другая пользовательница.

- У нее на самом деле такая талия. Она боксом занимается и еще спортом другим. А спорт, как известно, творит чудеса. Я вижу ее фото часто, где она полуобнаженная. Смысл ей фотошопить, не понимаю, - заступилась за Марину одна из поклонниц.

Ранее "Комсомолка" писала, что, сделав пластику, Mexika некоторое время боялась встречаться со своей бабушкой, так как та могла ее просто не узнать.

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