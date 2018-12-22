2018-12-22T11:05:52+03:00
Общество

В Ростове микрорайон на 13500 человек включен в перечень инвестиционных проектов региона

ГК «ЮгСтройИнвест» уже приступила к реализации строительства нового проекта в Пролетарском районе
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото: ГК «ЮСИ».Фото: ГК «ЮСИ».
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Об этом рассказал директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко на заседании Совета по инвестициям при главе администрации города Ростова-на-Дону.

Согласно представленному проекту, экорайон «Вересаево» будет расположен рядом с благоустроенным городским парком, каждый ростовчанин сможет наслаждаться чистым воздухом и комфортными зонами отдыха. На территории более чем в 36 гектар планируется построить 30 домов комфорт-класса, рассчитанных на 13 500 жителей, и полноценную новую социальную инфраструктуру - школу на 1434 учащихся, два детских сада с ясельными группами по 300 мест каждый и поликлинику с пунктом скорой медицинской помощи. Украшением экорайона станут живописная прогулочная аллея, зеленые скверы и бульвары. Для комфортного отдыха и развлечений здесь будут обустроены просторные дворы с детскими и спортивными площадками, зоны барбекю. Микрорайон будет обеспечен многоуровневым и подземными паркингами.

- Сейчас строительство экорайона идет полным ходом. Первые дома и подземную автостоянку планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, - отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

Фото: ГК «ЮСИ».

Фото: ГК «ЮСИ».

Также Игорь Папко подчеркнул, что проект имеет большое социальное значение для города. Ведь благодаря его реализации, 719 семей обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получат квартиры в микрорайонах «Красный Аксай» и «Вересаево». Завершить заключение договоров долевого участия застройщик планирует уже к концу декабря 2018 года.

Стоить отметить, что группа компаний вложит в строительство экорайона города 24 млрд рублей и планирует закончить реализацию в декабре 2026 года.

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