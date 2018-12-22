27 декабря донские ветеринары будут кастрировать животных со скидкой

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-22T11:28:09+03:00

В Ростовской области владельцы кошек и собак смогут сэкономить на их стерилизации и кастрации. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

27 декабря в Ростовской области пройдет День льготной стерилизации животных-компаньонов. В рамках этой социальной акции можно стерилизовать и кастрировать домашних питомцев с 30-процентной скидкой. Услуга будет доступна для жители 15 городов и районов донского региона, но необходимы предварительная запись, а также 12-часовая диета для питомца.

- Обязателен и клинический осмотр, только после него ветеринарный врач делает заключение, можно ли отправлять животное на стерилизацию, - уточнили в Управлении информационной политики правительства Ростовской области. - После операции животное сразу выводят из наркоза, после чего забирают домой.

Ветеринарные врачи отмечают, что в лечебницы сегодня часто приносят не только домашних любимцев, но и четвероногих, которые еще находится в поисках своего хозяина. Именно стерилизация считается наиболее гуманным методом уменьшения количества бездомных животных.

КОНКТРЕТНО

Список и контакты ветеринарных лечебниц, участвующих в акции:

Азов, ул. Ленина, 74, тел. (86342)4-06-08;

Батайск, пер. Дачный, 26, тел. (86354) 5-86-17;

Белая Калитва, ул. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

станица Вешенская, пер. Буденновский, 11, тел. (86353) 21787;

Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

Зерноград, пер. Ростовский, 15А, тел. (86359) 42-9-52;

Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. (86393) 2-37-35;

Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. (86385) 2-14-60;

Новочеркасск, пер. Скрябина, 5А, тел. (8635) 24-91-43;

Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

Ростов-на-Дону, 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

Ростов-на-Дону, ул. Брестская, 2/81, тел. (863) 206-14-50

Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

поселок Тарасовский, ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

Шахты, пр. Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.