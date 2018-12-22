Дождь и мокрый снег: ГИБДД призывает ростовчан к осторожности на дорогах
Сегодня, 22 декабря, Госавтоинспекция Ростовской области снова призвала всех участников дорожного движения быть предельно осторожными на дороге. Поводом для очередного предупреждения стала погода. В Ростовской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые могут спровоцировать гололедицу.
- В связи с неблагоприятными метеоусловиями рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, - обращаются к гражданам сотрудники ГИБДД. - Пешеходам рекомендуется даже на регулируемых переходах начинать движение, только когда все автомобили остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов.
Полицейские напоминают, что только соблюдая правила дорожного движения, водители и пешеходы обеспечат свою безопасность.