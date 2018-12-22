2018-12-22T14:33:13+03:00
Происшествия

На трассе под Ростовом-на-Дону сгорела фура

Водитель не пострадал
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в InstagramСтоп-кадр из видео паблика @rostov_roads в Instagram
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В социальной сети появилось видео горящего грузовика на трассе под Ростовом-на-Дону. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло вечером 21 декабря около поселка Янтарный в Аксайском районе. Фура загорелась на ходу, водитель остановил ее на обочине и вышел из кабины. Машину быстро охватило пламя. Свидетели происшествия опасались подходить к пылающему грузовику до приезда пожарных.

По предварительной информации от автора ролика, в машине замкнуло проводку. В комментариях люди пишут, что участок трассы М-4 от поселка Рассвет до Ростова какой-то заколдованный - там постоянно происходит "всякая жесть": горят грузовики, случаются массовые ДТП.

rostov_roadsrostov_roads
В Янтарном на ходу загорелась фура.
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Тем временем, 21-22 декабря в Ростовской области прошли крупномасштабные учения МЧС по ликвидации ДТП и бытовых аварий. Одним из пунктов тренировки стало крупное дорожно-транспортное происшествие на трассе М-4 под Новочеркасском. В ликвидации смоделированного ЧП участвовали пожарные, спасатели, службы скорой медицинской помощи и ГИБДД.

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