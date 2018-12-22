2018-12-22T17:14:29+03:00
Общество

Ростовчане вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода

Люди не хотят грязного предприятия под своими окнами
Илья БОГОМОЛОВ
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На митинге собралось несколько десятков человек. Фото: Левенцовка.РуНа митинге собралось несколько десятков человек. Фото: Левенцовка.Ру
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Сегодня днем, 22 декабря, в ростовском микрорайоне Левенцовка прошел крупный митинг. Местные жители протестовали против строительства мусороперерабатывающего предприятия рядом со своими домами. Несколько десятков человек вышли к торговому центру с детьми и экологическими плакатами. Люди требовали убрать уже имеющийся полигон твердых бытовых отходов и запретить строительство нового перерабатывающего завода, а также наказать региональных чиновников, выделивших участок под этот объект. О происшествиях и задержаниях во время мероприятия не сообщается.

Напомним, только вчера в донском правительстве заявили, что в Левенцовке не будет построен мусороперерабатывающий завод, который там хотели разместить ранее. На примете у чиновников есть три других участка для этого объекта. Однако на территории микрорайона на ближайшие 11 месяцев организуют площадку накопления твердых отходов площадью в 4,9 гектара.

- Временный объект будет соответствовать всем нормативным и санитарным требованиям, - заверил замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш. - Будет сделано основание из гидроизоляционных, бентонитовых матов, защищающих почву и грунтовые воды от загрязняющих веществ, организованы газоотвод и отвод сточных вод.

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