В Ростовской области ищут пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-23T09:29:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в розыск объявлена 72-летняя женщина. Известно, что Надежда Малежик пропала в середине месяца. В частности, 15 декабря 2018 года она вышла из своего дома, расположенного в станице Мечетинская Зерноградского района, однако с тех пор о том, где она может находиться, не знают ни близкие, ни родные.

- В день исчезновения на ней было зимнее коричневое пальто, красный шерстяной платок и темно-зеленые резиновые сапоги, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост пенсионерки примерно 160 сантиметров, она плотного телосложения, волосы седые, крашеные в черный цвет, глаза карие.

Если вам что-то известно о том, где она может быть, просьба позвонить по телефонам, указанным ниже. В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет, а также в местах, где бывает много людей - вокзалах, магазинах и остановках общественного транспорта.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.