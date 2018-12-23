В бане Новочеркасска при пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-23T16:44:59+03:00

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В субботу, 22 декабря, в городе Новочеркасске произошел пожар. О возгорании на пульт единой диспетчерской службы в 17:39 сообщил один из очевидцев. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в переулок Большой.

- Пожар произошел на площади 18 квадратных метров в здании бани, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали восемь огнеборцев и две спецмашины. Почти через пятнадцать минут огонь удалось полностью ликвидировать. Сообщается об одном пострадавшем.

А за несколько часов до этого вспыхнул жилой дом на улице Генерала Лебедя в том же городе, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По счастливой случайности здесь обошлось без жертв.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, поскольку от этого зависит жизнь и сохранность имущества.

АЛЛО!

В случае пожара, звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».