В бане Новочеркасска при пожаре пострадал человек
В субботу, 22 декабря, в городе Новочеркасске произошел пожар. О возгорании на пульт единой диспетчерской службы в 17:39 сообщил один из очевидцев. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - в переулок Большой.
- Пожар произошел на площади 18 квадратных метров в здании бани, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - На месте работали восемь огнеборцев и две спецмашины. Почти через пятнадцать минут огонь удалось полностью ликвидировать. Сообщается об одном пострадавшем.
А за несколько часов до этого вспыхнул жилой дом на улице Генерала Лебедя в том же городе, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По счастливой случайности здесь обошлось без жертв.
В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, поскольку от этого зависит жизнь и сохранность имущества.
АЛЛО!
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