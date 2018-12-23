2018-12-23T16:43:26+03:00
Общество

«Сосномен на Турмалиновской»: ростовчане оценили новый способ доставки зимней ели

Видео в Интернете набрало больше двадцати тысяч просмотров
Ольга ГОПАЛО
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Видео в Интернете набрало больше двадцати тысяч просмотров. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов".Видео в Интернете набрало больше двадцати тысяч просмотров. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают необычный способ доставки новогоднего дерева, которую заснял на видео один из жителей города. На нем видно, как мужчина на велосипеде, водрузив на голову сосну, едет по ростовской улице.

- Сосномэн замечен на Турмалиновской, - подписал видеокадры автор поста.

Народ тут же принялся шутить над увиденным: «Такого способа доставки я еще не видела!», «Этой стране нужны герои», «Прелесть» и «Чтобы за доставку не платить».

А вот одна из ростовчанок, увидевшая кадры, призналась честно: «И это мой муж».

- Креативный, - выразила свое мнение одна из Интернет-поьзователей.

Пост с видео набрал уже больше двадцати тысяч просмотров, сотни лайков и десятки комментариев.

К слову, в мэрии Ростова-на-Дону чиновники напомнили, какое наказание грозит за вырубку зимних деревьев и рассказали, какие документы должны быть у продавцов на товар.

Сосномэн на Турмалиновской - 22.12.18 - Это Ростов-на-Дону!.

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