В Ростове-на-Дону чиновники напомнили о наказании за срубленные ель или сосну

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-23T11:48:58+03:00

До Нового года осталось совсем немного времени. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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До Нового года осталось совсем немного времени. Конечно, главное украшение предстоящего праздника - ель или сосна. Однако в мэрии Ростова-на-Дону напомнили, какое наказание грозит тем, кто решит незаконно срубить хвойное дерево.

В частности, законодательством предусмотрен штраф, размер которого составляет до 500 тысяч рублей с конфискацией незаконной добычи, а также уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Как отметили в городском комитете по торговле, значительным размером признается ущерб, причиненный лесным насаждениям, превышающий пять тысяч рублей. Именно поэтому, бизнесменам, которые торгуют хвойными на улицах нужно иметь в том числе и документы, подтверждающие происхождение продукции и ее соответствие санитарно-эпидемическим требованиям.