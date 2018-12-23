В Новошахтинске из квартиры вынесли деньги и ценности

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-23T16:41:56+03:00

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В Новошахтинске Ростовской области произошло преступление. О нем в отделение полиции сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что пока ее не было дома, кто-то пробрался в квартиру. И, как разультат, пропали деньги и бытовая техника. Пропавшее женщина оценила в 58 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников. Как рассказали Главном Управлении МВД России по региону, подозреваемыми оказались уже судимые мужчины в возрасте 39 и 43 лет.

По предварительным данным, они повредили замок входной двери, забрали ноутбук и деньги, а затем скрылись. В донском главке добавили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, ближайшие несколько лет они могут провести за решеткой. Похищенное у них частично изъято и совсем скоро будет возвращено владелице.