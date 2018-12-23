В Ростовской области а неделю ОРВИ заболели 13,3 тысячи человек

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-23T14:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области к врачам с жалобами на насморк, высокую температуру, боль в горле и кашель обратились 13,3 тысячи человек. Всем им был поставлен диагноз ОРВИ. Несмотря на это, число заболевших выросло, эпидемические пороги не превышены. Кроме того, ни у одного пациента лабораторно не был подтвержден вирус гриппа. Одна из причин - прививка, которую в этом году сделали больше двух миллионов человек. Это почти половина населения региона. Специалисты говорят о том, что такого числа вакцинированных достаточно для того, чтобы не допустить эпидемии.

Медики советуют правильно питаться, употреблять витамины и сохранять физическую активность, а также тщательно мыть руки с мылом и регулярно проветривать в доме или офисе. Кроме того, при появлении симптомов заболевания важно не заниматься самолечением, так как грипп прежде всего опасен своими осложнениями. К слову, основную волну заболевших прогнозируют после новогодних праздников.